Settimana chiave per l’addio di Arnautovic: saluta a una condizione

Da alcuni giorni si sono intensificate le voci in merito ad una partenza di Marko Arnautovic anticipata di sei mesi. L’attaccante dell’Inter è infatti in scadenza di contratto a fine stagione ma potrebbe salutare i compagni già nel prossimo mercato di gennaio.

Le sue prestazioni spesso deludenti arrivate in contemporanea con una discreta crescita di Joaquin Correa, hanno fatto crollare l’austriaco nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi. Per questa ragione una sua partenza nel mercato invernale non è uno scenario così impraticabile.

Tuttosport continua a rilanciare da alcuni giorni l’ipotesi Torino per Arnautovic. L’attaccante nerazzurro piace al club granata che in avanti ha bisogno di trovare un sostituto di Duvan Zapata infortunato fino a fine stagione. L’Inter sarebbe disposta a cedere anche gratuitamente il cartellino dell’ex Bologna in modo da accontentarsi del risparmio dell’ingaggio fino a giugno e favorendo il buon esito della trattativa.

L’ultimo aggiornamento odierno del quotidiano piemontese è in merito ai contatti che il DT del Toro, Davide Vagnati, e gli agenti di Arnautovic avranno nelle prossime ore. Questa può essere infatti una settimana decisiva per il buon esito dell’affare, la condizione su cui le parti stanno ragionando è quella di un contratto valido fino al 2026 in modo che l’austriaco possa garantirsi un anno in più di Serie A.

Rispetto alle attuali condizioni che ha all’Inter, Arnautovic guadagnerebbe infatti ancora un’ulteriore stagione di ingaggio ai massimi livelli del campionato italiano. Il Torino ha bisogno di una punta di peso per la seconda metà di stagione e ragiona su questa operazione, saranno dunque dei giorni decisivi.