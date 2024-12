Inter, mirino in Brasile per la difesa: piace un 2006 da 100 milioni

Il diktat di Okatree in sede di mercato è chiaro: l’Inter deve cercare dei giovani futuribili per abbassare l’età media della squadra e cercare di valorizzare in casa i talenti. La società nerazzurra tra gennaio e l’estate cercherà infatti di aumentare il numero di giovani da mettere al servizio di Simone Inzaghi per ringiovanire l’organico.

Un reparto su cui il club tiene gli occhi puntati per scovare nuovi talenti è quello difensivo dove a fine stagione almeno uno tra Acerbi e De Vrij dovrebbe lasciare la rosa per consentire l’innesto di un centrale più giovane.

Secondo quanto riportato da GOAL Brasil, l’Inter è nella lista di squadre che seguono Vitor Reis. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 che viene considerato tra i più promettenti di tutto il panorama carioca e potrebbe essere stato uno dei giocatori, a sorpresa, visionati da Dario Baccin nella sua spedizione sudamericana delle scorse settimane.

Il cartellino di Vitor Reis è di proprietà del Palmeiras, squadra che lo ha cresciuto e che non vuole cederlo già adesso in inverno. La società brasiliana non vuole liberarsi nemmeno a cuor leggero del suo talento visto che inserito nel suo contratto una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche altri big club come Arsenal, Chelsea, Barcellona e Real Madrid.