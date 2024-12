Milito nuovo presidente, i tifosi ci credono: “Con lui cambia tutto”

È notizia di queste ore che l’ex attaccante dell’Inter Diego Alberto Milito ricoprirà un nuovo ruolo all’interno dell’organigramma del Racing, il club argentino nel quale l’attaccante è cresciuto come anche l’attuale capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Milito ha infatti vinto le elezioni come nuovo presidente della società argentina e da oggi ricoprirà quindi questo nuovo prestigioso incarico. I tifosi del Racing sono esplosi di gioia alla notizia visto che l’ex attaccante è per loro un grande idolo esattamente come per gli interisti dopo che ha saputo mettere la sua straordinaria firma sul Triplete del 2010.

Sui social e fuori dalla sede del club, i sostenitori argentini hanno inondato Milito di affetto e di cori in suo favore. “Ora cambia tutto” e “Riportaci a vincere”, sono due tra le frasi più utilizzare in queste ore dai tifosi che hanno accolto con enorme entusiasmo questa nomina.

L’ex attaccante di Inter e Genoa ha commentato il suo nuovo incarico da presidente con queste parole raccolte da TycSports: “Sono molto grato per questa elezione. Vogliamo tornare in alto ma c’è molto lavoro da fare. Forza Racing”.