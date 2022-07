Mercato – Contatti continui tra Inter e PSG per Skriniar: la situazione

Il PSG continua a spingere per Milan Skriniar. I contatti con l'Inter - come riporta Di Marzio - sono continui: si sta cercando di limare la distanza che (ancora oggi) c'è tra i due club. I parigini vorrebbero inserire delle contropartite tecniche all'interno della trattativa. I nerazzurri non hanno mostrato nessun interesse in tal senso e si aspettano che arrivi il famoso rilancio da 70 milioni di euro e rotti.