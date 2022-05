Tutti i dettagli sul futuro rinnovo di Skriniar: testa solo all’Inter

Lo slovacco è disposto a rinunciare le offerte faraoniche di alcune big

Le prossime settimane saranno fondamentali per il rinnovo di Skriniar. Come scritto in mattinata, ci sarebbe stato un incontro preliminare tra le parti per trovare un accordo. La Gazzetta dello Sport ha approfondito ulteriormente sui dettagli: "Le cifre e i termini dovrebbero essere quelli di cui si è parlato negli ultimi giorni: rinnovo fino al 2027 con ingaggio di 4,5 milioni a salire in "stile" Barella".