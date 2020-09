Sky – Zhang presente ad Appiano per l’allenamento. Passi avanti nell’operazione Vidal

In quel della Pinetina prosegue incessante il lavoro di un’Inter impegnata nella preparazione in vista della nuova stagione che prenderà il via fra pochissimi giorni. Ad assistere all’allenamento degli uomini di Antonio Conte, quest’oggi, è stato presente anche il presidente del club di Viale della Liberazione Steven Zhang, che si è presentato ad Appiano Gentile per essere al fianco dei calciatori.

La notizia è stata riportata sul proprio profilo Twitter da Matteo Barzaghi, che ha aggiornato anche sulle ultime di mercato riguardanti la trattativa fra Inter e Barcellona per il centrocampista Arturo Vidal. Dopo uno stallo durato alcuni giorni, quest’oggi l’operazione pare aver avuto una nuova accelerazione. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrato un importante passo avanti. Tutto sembra procedere dunque nella giusta direzione, con il cileno ormai prossimo allo sbarco in quel di Milano.

