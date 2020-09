Mercato – Skriniar, cessione solo in caso di offerte irrinunciabili. Sull’interesse del PSG…

Non è un mistero il fatto che fra le priorità dell’Inter ci sia il mercato in uscita, con diversi calciatori attualmente presenti nella rosa nerazzurra che potrebbero essere ceduti. L’obiettivo è infatti quello di racimolare un “gruzzoletto” utile a lanciare l’assalto a Ngolo Kanté, obiettivo complicato a causa delle alte richieste del Chelsea. Nel reparto difensivo sono vicini a lasciare Appiano Gentile Diego Godin, su cui c’è il Cagliari, e Andrea Ranocchia, prossimo al trasferimento al Genoa.

Nelle ultime ore sono circolate nuovamente voci riguardanti un possibile interesse del Paris Saint Germain per Milan Skriniar. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, al momento non risultano esserci in corso trattative: il centrale è considerato parte del progetto tecnico nerazzurro, data la giovane età e le prospettive riguardanti una cessione futura. Per questo motivo non si muoverà se non per un’offerta irrinunciabile, al momento non pervenuta.