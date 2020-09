Perisic dice addio al 44? Sui social l’indizio che svela il nuovo numero di maglia

Nonostante la buona stagione disputata da Ivan Perisic con la maglia del Bayern Monaco, la società bavarese ha scelto di non confermare il calciatore croato, che da qualche settimana ha fatto il suo ritorno all’Inter. L’esterno resta in uscita, ma se non dovessero arrivare offerte adeguate potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte come risorsa in più per il campionato.

Dovesse restare in nerazzurro, però, Perisic non indosserà la maglia con dietro il 44 che ha contraddistinto la sua prima esperienza interista. Con un indizio lasciato sui social, il calciatore ha svelato quello che sarà il suo nuovo numero: nel suo profilo Instagram, infatti, è comparso un 14 al fianco del suo nome.

Di seguito la foto che lo conferma: