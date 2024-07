I soldi sbloccano il mercato dell’Inter: “Doppio addio da 11 milioni”

Nonostante i diversi colpi messi a segno già nelle prime settimane di luglio, il diktat del mercato dell’Inter è sempre stato chiaro: autofinanziamento, quello che si incassa può essere reinvestito. Ecco perché le cessioni in casa nerazzurra ricoprono un ruolo fondamentale anche in vista dei prossimi investimenti di mercato.

Su tutti c’è il difensore centrale da affiancare a Bastoni. La dirigenza sta valutando profili diversi, ma intanto lavora a due cessioni che permetterebbero di incassare il tesoretto necessario per un acquisto in prospettiva, come richiesto da Oaktree.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come gli addii di Martin Satriano e Lucien Agoumé potrebbero garantire un incasso da 11 milioni di euro. Ausilio ci sta lavorando: per l’uruguagio c’è l’accordo da 6 milioni più bonus con il Brest, ma manca il sì del giocatore. Il centrocampista francese, invece, è convinto dal ritorno al Siviglia: 5 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita del 50%.