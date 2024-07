Cassano contro i giocatori dell’Inter: “Tre sopravvalutati

Tornato in diretta su Twitch con la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano, accompagnato da Nicola Ventola e Lele Adani, si è subito lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti, anche nei confronti dell’Inter. In particolare, l’ex giocatore ha attaccato le prestazioni di Dimarco, Barella e Bastoni in Nazionale.

Queste le sue parole:

“L’Italia è scarsa. Dimarco, Barella e Bastoni in Italia fanno quello che vogliono e poi ad alti livelli fanno fatica. In base a cosa devo dire che Dimarco, che appena esce dall’Italia o in Coppa dei campioni fa fatica, sia meglio di Cucurella? Barella lo stesso. Scamacca e Bastoni sono giocatori sopravvalutati”.