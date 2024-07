Tesoretto di mercato in arrivo: l’Inter ha scelto DUE obiettivi

Il mercato in entrata dell’Inter è in attesa di sbloccarsi dallo stallo attuale. Per farlo, c’è bisogno del tesoretto di mercaro procurato dalle cessioni degli esuberi, come Satriano e Agoumé, in procinto di lasciare il club. A quel punto, l’obiettivo è chiaro.

La Gazzetta dello Sport, infatti, spiega come la dirigenza è decisa a investire a livello economico sul difensore centrale mancino, che dovrà sopperire all’assenza in rosa dell’infortunato Bucahan. Un profilo che dovrà essere in linea con le indicazioni di Oaktree.

Ecco perché, secondo la Rosea, tra questi nomi non dovrebbe rientrare Ricardo Rodriguez. Sono due, invece, i profili che interessano l’Inter. Il primo è Robert Renan, dello Zenit, ma in prestito all’Internacional de Porto Alegre. Il brasiliano, però, ha una valutazione da 20 milioni, ritenuta molto, troppo alta.

L’altro nome, invece, è un investimento più alla portata: si tratta di Mauro Perkovic, classe 2003 della Dinamo Zagabria. Un’operazione più simile a quella fatta con Bisseck la scorsa estate, con una valutazione di 7 milioni di euro.