Fabbian fiducioso sul ritorno all’Inter: “Si vedranno i risultati”

Giovanni Fabbian è reduce da un’ottima stagione al Bologna e si appresta a vivere un’altra annata in Emilia-Romagna nella quale potrà misurarsi anche con il palcoscenico della Champions League.

Su di lui l’Inter vanta un’opzione di riacquisto per l’estate 2025 fissata a 12 milioni di euro, che quasi certamente verrà esercitata, sia che Simone Inzaghi scelga di tenerlo in rosa, sia che il club decida di monetizzare. Interpellato in conferenza stampa su un ipotetico futuro a Milano, Fabbian ha risposto: “Se la dedizione farà il suo corso, si vedranno i risultati“.