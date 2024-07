Pedullà: “L’Inter vuole fare due acquisti: ecco chi sono”

Il mese di luglio dell’Inter è stato caratterizzato solo dalle uscite in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Taremi, Zielinski e Martinez già definiti a giugno, i nerazzurri si sono mossi con diverse cessioni in prestito e a breve potrebbero arrivare anche i primi incassi significativi dai vari Lucien Agoumé (Siviglia), Martin Satriano (Brest) e Valentin Carboni (Marsiglia).

La rosa di Simone Inzaghi, tuttavia, necessita di ulteriori rinforzi e aggiornamenti in merito sono arrivati da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube: “L’Inter la conosciamo: il braccetto e l’attaccante con caratteristiche diverse. Gudmundsson resta sempre un indiziato, così come Valentin Carboni al Marsiglia, se scioglierà tutte le riserve. Poi dipenderà da Correa, che mercato non ne ha. Gli agenti bravi sono quelli che trovano le soluzioni“.