Il difensore ha scelto: “Vuole solo l’Inter”

Fra i nomi a cui l’Inter guarda con interesse come nuovo difensore di piede mancino c’è sicuramente Nathan Zeze, classe 2005 del Nantes sul quale il club nerazzurro si è già informato negli scorsi giorni, dopo il mancato approdo di Juan Cabal alla corte di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riporta Footmercato in Francia, su Zeze ci sono stati approcci concreti da almeno altri tre club, ma il 19enne ha espresso chiaramente la sua preferenza: “Vuole giocare nei campioni d’Italia“. In ogni caso, il francese non andrà al braccio di ferro con il Nantes, club a cui è molto legato, come testimonia la sua storia. In ogni caso, manca l’accordo economico fra le due società: la richiesta sarebbe di almeno 20 milioni di euro.