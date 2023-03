Sorpresa Roma, tentativo per Lukaku a fine stagione: lo scenario

Non è andata secondo le grandi aspettative nei suoi confronti la seconda avventura di Romelu Lukaku in maglia Inter. Dopo aver spinto per tornare a Milano, ottenendo un prestito dal Chelsea che sembrava quasi impossibile, l’attaccante potrebbe essere rispedito a Londra al termine della stagione. Più volte l’ad Marotta ha infatti ribadito che in questo momento non è previsto alcun rinnovo per il centravanti belga.

Il rendimento dell’attaccante è stato fin qui deludente, condizionato soprattutto da un serio problema fisico accusato ad inizio stagione. A parte la rete decisiva in Champions League con il Porto, che ha regalato l’accesso ai quarti alla squadra di Inzaghi, di Lukaku si ricorda ben poco in questa annata. Da qui la possibilità che il suo prestito possa non essere riconfermato per una seconda stagione.

Qualora dovesse tornare al Chelsea, secondo Calciomercato.com potrebbe entrare nei radar di un club italiano. Si tratta della Roma che, nel caso in estate arrivassero offerte invitanti per lasciare andare in uscita Tammy Abraham, avrebbe intenzione di bussare alla porta dei Blues per provare a prendere Romelu Lukaku.