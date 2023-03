Da quasi sconosciuto a diventare il nuovo centravanti della Nazionale Italiana: in pochi giorni Mateo Retegui è diventato l’uomo momento. L’attaccante classe 1999 è stato infatti convocato tra lo stupore generale da Roberto Mancini nell’ultima lista della selezione azzurra. Alla ricerca disperata di un bomber, il ct ha deciso di puntare sull’italo-argentino del Tigre.

Grazie alle origini siciliane del bisnonno Angelo, Mateo ha passaporto italiano e per questa ragione convocabile dalla Nazionale Azzurra. Il ct Mancini, però, non sembra essere stato l’unico a lasciarsi attrarre dalle qualità sottoporta del giovane attaccante, visto che da tempo numerosi club italiani – tra cui l’Inter – lo osservano da vicino.

In una recente intervista, il padre Carlos ha rivelato l’interesse di numerose società: “Confermo che l’hanno cercato molti club europei, l’Europa è il suo sogno ovvio. Chi? Dappertutto, interessamenti da Italia, Spagna, Germania e pure Premier League”.

Il Tigre, che nei prossimi mesi acquisterà la metà del cartellino di proprietà del Boca Juniors per 2,1 milioni di euro, ha fissato per l’attaccante una valutazione sui 10 milioni di euro. L’Inter, in leggero vantaggio rispetto a Milan e Roma, vorrebbe puntare sull’inserimento di Facundo Colidio come contropartita all’interno dell’operazione. Il centravanti argentino, transitato nelle giovanili nerazzurre, è infatti in prestito da oltre un anno al Tigre e potrebbe essere ‘oggetto’ di sconto all’interno dello scambio con Retegui.

Entrato a dieci anni nelle giovanili del River Plate, nel 2014 decise di abbandonare il club deluso dalla scarsa considerazione nei suoi confronti. Due anni più tardi venne notato da un osservatore del Boca Juniors che gli propose un provino nel quale convinse tutti a pieni voti. Nato centrocampista, nelle giovanili del Boca – su suggerimento del padre Carlos – venne avanzato al ruolo di centravanti. Il 14 novembre 2018 fece il suo esordio in prima squadra al posto di una leggenda come Carlitos Tevez. Da lì un paio di prestiti prima all’Estudiantes e successivamente al Tallares, prima di approdare al Tigre nel febbraio 2022.

Alto 186 per 86 chili, Retegui è un centravanti esplosivo dal fisico possente. Un centravanti moderno che spazia sul tutto il fronte d’attacco, molto forte nello stacco aereo. Ha un’ottima finalizzazione sia col destro che col sinistro ed è uno specialista dal dischetto. Il 3-5-2 nerazzurro potrebbe essere il modulo perfetto per le sue caratteristiche, come testimoniato dalla grande intesa che nell’ultimo anno ha stabilito con Colidio.