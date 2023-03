Possibilità di porte girevoli, in casa nerazzurra. Potrebbe concretizzarsi questo scenario nella prossima estate, qualora Onana venisse ceduto e di conseguenza l’Inter sarebbe costretta a trovare un sostituto. Il portiere camerunese è sbarcato a Milano da neanche un anno, a parametro zero per di più, ma in caso di offerte irrinunciabili potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio.

SIRENE INGLESI – A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, nonostante l’ottima stagione dell’ex Ajax, che è partito come secondo alle spalle di Handanovic ma da ottobre si imposto come titolare fisso (tranne in qualche partita per ragioni di turnover), il futuro della porta interista è ancora tutto da decifrare. Già, perché il Chelsea (che vuole sostituire Mendy), il Tottenham (Lloris va per i 37 anni) e il Manchester United (De Gea non ha ancora rinnovato e pure lui non è più giovanissimo) si sarebbero interessati al numero 24 nerazzurro. L’Inter è decisamente soddisfatta del rendimento di Onana, che a sua volta si trova molto bene a Milano. Ma se dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile – per la Gazzetta intorno ai 60/70 milioni – da tipico top club inglese, Marotta e Ausilio sarebbero praticamente costretti a cedere. In modo da rimpolpare le casse ed evitare altre cessioni pesanti, a maggior ragione dopo le recenti svalutazioni della rosa.

IL POSSIBILE SOSTITUTO – Qualora si verificasse questo scenario, la società nerazzurra sarebbe subito pronta a intervenire sul mercato. E infatti è già stato adocchiato il possibile sostituto. Stiamo parlando di Guglielmo Vicario, il portiere 26enne dell’Empoli che sta impressionando tutta l’Italia e non solo. Sì, perché il problema dell’estremo difensore ex Udinese è la folta concorrenza, con la Juventus e diversi club esteri in prima fila. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni: una cifra tranquillamente spendibile per un profilo del genere, soprattutto se dovessero arrivare tanti soldi dalla cessione di Onana. Per ora ci sarebbe stato un semplice contatto l’agente del giocatore, Gabriele Giuffrida, niente di più.

Ma questi sono discorsi che, eventualmente, verranno trattati nel dettaglio più avanti: se in estate le porte nerazzurre saranno girevoli, si vedrà. Per il momento l’Inter si gode il suo portiere e sta bene così.