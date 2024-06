Sorpresa Sanchez, la rivelazione: “Vuole rinnovare con l’Inter”

Potrebbe non essere ancora finita l’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. O meglio, pare che l’attaccante cileno non si sia ancora rassegnato all’idea di dover salutare definitivamente il club nerazzurro.

Rientrato a Milano la scorsa estate dopo l’ottima stagione trascorsa in Francia con il Marsiglia, Sanchez aveva infatti siglato un contratto di un solo anno pur di tornare all’Inter in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ipotesi di un rinnovo, di cui si era parlato nei mesi scorsi, era stata in realtà scartata dal club nerazzurro.

Secondo quanto riferito su ESPN da Marcelo Espina, ex calciatore del Colo Colo e amico di Sanchez, il centravanti non avrebbe comunque perso le speranze. Questa la sua rivelazione: “Ho incontrato una persona vicina ad Alexis in aeroporto a Madrid e mi ha detto che la sua volontà è di continuare in Europa, preferibilmente all’Inter. Vuole quindi rinnovare per un altro anno con l’Inter”.