Inter, ci siamo per il rinnovo di Barella: annuncio imminente

Sarà di Nicolò Barella il primo rinnovo tra quelli in programma che l’Inter metterà a segno. Come riportato da Sky Sport, l’annuncio non solo dovrebbe arrivare prima dell’inizio degli Europei di Germania, ma potrebbe addirittura essere anticipato alla giornata di domani.

Tra le parti è stato tutto definito e nelle prossime ore si attende solamente l’ufficialità del nuovo contratto che legherà il centrocampista ai nerazzurri sino al giugno 2029. La stessa durata dell’accordo che Lautaro Martinez siglerà invece il prossimo luglio, al ritorno dalla Copa America con l’Argentina.

Scadenza nel 2027, invece, quella su cui l’Inter e Simone Inzaghi stanno lavorando. A tal proposito, il nuovo incontro con l’agente Tullio Tinti presso la sede di Viale della Liberazione dovrebbe tenersi nella giornata di domani. Anche in questo caso, l’intesa tra le parti è giunta praticamente ai dettagli.