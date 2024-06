Casadei può tornare in Italia: “Formula in stile Fabbian”

Cesare Casadei può fare ritorno in Italia, questa volta per misurarsi in Serie A. Il centrocampista classe 2002, per quattro anni nelle giovanili dell’Inter con cui ha vinto lo scudetto Primavera nel 2021-22 da assoluto protagonista, è stato ceduto pochi mesi dopo al Chelsea a titolo definitivo per 15 milioni più 5 di bonus. Casadei, quindi, non ha mai esordito nel campionato italiano.

L’occasione buona – secondo La Gazzetta dello Sport – potrebbe arrivare in questa sessione di calciomercato, visto il crescente interesse del nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. Il giocatore sarebbe tentato dall’idea, vista anche la grande amicizia che lo lega all’ex compagno nella Primavera nerazzurra, Giovanni Fabbian. Con quest’ultimo potrebbe condividere la formula di trasferimento: prestito con obbligo di riscatto e opzione di riacquisto da parte del club proprietario del cartellino (l’Inter nel caso di Fabbian, il Chelsea per Casadei).

Durante la sua esperienza inglese, Casadei ha disputato i primi sei mesi nelle giovanili dei Blues, prima di una doppia avventura in Championship (seconda divisione britannica) prima con il Reading e poi con il Leicester, dove è stato allenato da Enzo Maresca che è da poco diventato nuovo tecnico del Chelsea. A gennaio è ritornato a Londra, voluto da Mauricio Pochettino, collezionando 11 presenze.