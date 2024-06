Inter, maledizione Europei: nuovo infortunio? Spalletti in ansia

Continua la cattiva sorte per i giocatori dell’Inter impegnati con l’Italia agli Europei. Dopo il forfait di Francesco Acerbi prima della spedizione in Germania causa intervento chirurgico e i problemi muscolari di Nicolò Barella, oggi – nel primo allenamento sul suolo tedesco – si è fermato un altro calciatore nerazzurro.

Si tratta di Davide Frattesi che – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – ha svolto la prima parte di riscaldamento con i compagni ma, dopo qualche scatto, si è avvicinato al ct Luciano Spalletti e i due hanno avuto una conversazione. Dopodiché, la mezzala è rientrata negli spogliatoi e non ha svolto la seconda parte di allenamento, ovvero gli esercizi con il pallone.

Anche sul fronte Barella le notizie non sono particolarmente confortanti, visto che anche oggi non ha lavorato con il gruppo. Manca sempre meno all’esordio di sabato contro l’Albania e, nel peggiore dei casi, gli Azzurri potrebbero essere costretti a rinunciare sia al sardo che al romano, quest’ultimo in gran forma dopo lo splendido gol realizzato contro la Bosnia, nell’ultimo test prima della rassegna continentale.