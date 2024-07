Sostituto De Vrij, c’è il sogno: “Può sbloccarsi a una condizione”

La priorità attuale del mercato dell’Inter riguarda solo un reparto: la difesa. La dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili in questi giorni, ma il sogno di mercato sembra ricondurre a un solo nome: Kim Min-Jae del Bayern Monaco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole fare sul serio per il sudcoreano, che sarebbe il nome perfetto per coprire l’eventuale partenza di De Vrij. Ci sarebbero già stati dei sondaggi, che però non avrebbero avuto risposte positive.

L’Inter potrebbe acquistare Kim solo in prestito e il Bayern Monaco (che lo ha acquistato per 58 milioni) avrebbe alzato il muro. Tuttavia, come riferisce la Rosea, i dirigenti nerazzurri sanno che le condizioni possono cambiare, specie se il coreano non dovesse trovare spazio con Kompany, schiacciato dall’arrivo di Ito dallo Stoccarda.

L’operazione, allora, potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, con l’Inter in attesa di capire anche il futuro di De Vrij, la cui uscita è necessaria per far partire l’assalto a Kim.