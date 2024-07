La Juve annuncia il fratello di Thuram: Marcus lo prende in giro

C’è un nuovo Thuram in Italia. Si tratta del fratello minore, Kephren, il cui acquisto ufficiale è stato annunciato dalla Juventus. Un’occasione subito sfruttata da Marcus per scherzarci su e per accendere il derby in famiglia.

L’attaccante dell’Inter, infatti, lo ha preso in giro sul proprio profilo Instagram. Con una story, nella quale scrive che suo fratello è “figlio unico” e con un commento sotto l’annuncio ufficiale della Juventus. Questi suoi messaggi sui social: