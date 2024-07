Trattativa Inter-Venezia: passi avanti, ma c’è una rinuncia

Proseguono le trattative in casa Inter per definire il futuro dei giocatori tornati dal prestito dopo l’ultima stagione. Tra questi c’è Gaetano Oristanio, che dopo l’esperienza al Cagliari è da diverse settimane in trattativa per trasferirsi al Venezia.

Come fa sapere l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa avrebbe compiuto dei passi in avanti e la fumata bianca dovrebbe essere vicina. Ad essere decisiva sarebbe stata la rinuncia dell’Inter al diritto di recompra, con il club nerazzurro che dovrebbe vantare solo una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante.