DAZN lancia la promozione per i tifosi dell’Inter: i dettagli dell’offerta

Nuova iniziativa da parte di DAZN in esclusiva per i tifosi dell’Inter che si sono abbonati allo stadio per la stagione 2024/2025. La piattaforma lancia una nuova promozione, valida da mercoledì 10 luglio fino a domenica 21 luglio, per tutti i nuovi clienti.

Grazie all’offerta sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale “DAZN Standard”, pagando 10 mesi anziché 12.. Il risparmio complessivo sarà di 60 euro rispetto al normale piano annuale. Il pagamento dovrà essere in un’unica soluzione.

L’offerta, valida solo per gli abbonati dell’Inter e non ancora clienti DAZN, avrà un costo speciale di 299 euro, da pagare in un’unica rata (25 euro al mese), rispetto ai 359 euro di listino. Chi è già abbonato allo stadio, ma ha già il piano “DAZN Standard” attivo, potrà chiamare il servizio clienti per scoprire le promozioni attivabili sul proprio accout.

Per avere una panoramica completa degli abbonamenti da sottoscrivere e dei costi da sostenere per seguire tutte le partite dell’Inter nella prossima stagione, puoi consultare la nostra guida esclusiva.