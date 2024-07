L’attaccante apre al ritorno: “Colloqui e apertura a ogni formula”

Il mercato dell’Inter è attualmente focalizzato sulla difesa, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci altri movimenti anche in attacco. I nerazzurri, infatti, dovranno valutare alcune operazioni in entrata e in uscita. Tra queste ultime c’è quella che riguarda Francesco Pio Esposito.

Secondo il sito Città della Spezia, il futuro del classe 2005 potrebbe essere in Liguria anche nella prossima stagione. L’allenatore, Luca D’Angelo, avrebbe espresso il gradimento per Esposito, con il giocatore stesso che sarebbe contento di tornare a vestire la maglia dello Spezia.

Nelle scorse settimane, pertanto, ci sarebbero stati dei colloqui tra Ausilio e Baccin e i dirigenti dello Spezia, con il club di Serie B che sarebbe aperto a qualsiasi tipo di formula per riavere il più giovane dei fratelli Esposito anche nella prossima stagione. L’Inter, ora, dovrà fare le sue valutazioni.