Strappo di Lookman: la richiesta e il piano dell’Atalanta

Come riporta La Gazzetta dello Sport, arriva un aggiornamento su quella che è la reazione dell’Atalanta in merito all’uscita di Ademola Lookman che nelle scorse ore è uscito allo scoperto annunciando pubblicamente di voler andar via dal club bergamasco ma che al momento la società sta rifiutando delle offerte, secondo lui, congrue.

La società e la famiglia Percassi non si sono scomposte più di tanto dopo che è emerso questo post sui social dell’attaccante nigeriano. C’è stata ovviamente un una reazione infastidita per questo caso ma non sorpresa e i pensieri che circolano tra i membri della dirigenza atalantina sono molto chiari in questo momento.

L’Atalanta infatti è ancora assolutamente convinta di voler cedere il giocatore solo se ci saranno le condizioni che lei riterrà soddisfacenti. La promessa che un anno fa fece a Lookman in merito a un suo addio nell’estate 2025 erano infatti relative solo a proposte da club stranieri e non di Serie A. Per l’Inter c’è quindi ancora da attendere e lavorare.