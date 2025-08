Vertice Atalanta per Lookman: l’Inter non ha fretta

Il duro post con cui Ademola Lookman ha pubblicamente annunciato di voler lasciare l’Atalanta, è stato il segnale che l’Inter in fondo si aspettava dal nigeriano. Il club bergamasco adesso ha l’obbligo di cambiare strategia e fissare finalmente il tanto atteso prezzo al cartellino del calciatore.

Per questa ragione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso un vertice tra Percassi, Pagliuca e il direttore sportivo Tony D’Amico. Da questa riunione verrà fuori la valutazione che verrà richiesta all’Inter per Ademola Lookman, che sia da cinquanta, sessanta o settanta milioni di euro.

Il club nerazzurro, che ha già raggiunto un accordo con il ragazzo sulla base di un contratto di cinque anni da 4,5 milioni netti a stagione, è disposto ad attendere anche più del dovuto pur di arrivare al suo grande obiettivo per l’attacco. Chiaro che non aspetteranno all’infinito, ma prima di sondare altre piste vorranno ancora tentare il tutto per tutto per Lookman, senza escludere altri rilanci.