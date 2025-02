Sucic si trasferisce all’Inter: c’è il primo MESSAGGIO ai tifosi

Dopo settimane di trattative, è in via di definizione il trasferimento di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria all’Inter. Il croato verrà acquistato subito, come raccontato da Fabrizio Romano, ma si trasferirà in nerazzurro solamente a giugno.

A confermare ulteriormente l’operazione è stato lo stesso giocatore, proprio sotto al post Instagram del giornalista in merito alla trattativa. Sucic, infatti, ha subito lanciato un primo messaggio ai tifosi interisti, commentando con due cuori, uno nero e uno azzurro.

Questo il suo commento: