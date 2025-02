Futuro De Vrij, l’Inter cambia idea: scelta a SORPRESA sul rinnovo

Stefan De Vrij è diventato il grande protagonista del derby dell’Inter in pieno recupero, siglando il gol del pareggio ed evitando la terza sconfitta stagionale contro il Milan. Una rete che corona la grande stagione del difensore olandese, per il quale i nerazzurri avrebbero già preso una decisione per il futuro.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà della dirigenza interista, in primis, sarebbe quella di esercitare la clausola di rinnovo automatico del contratto di De Vrij, attualmente in scadenza a giugno.

Non solo, l’Inter sarebbe pronta anche a ridiscutere i tempi dello stesso con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di allungare la permanenza in nerazzurro dell’olandese, nonostante i 33 anni il prossimo 5 febbraio. Il merito va allo stesso De Vrij e all’ottimo rendimento mostrato fin qui.