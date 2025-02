La MOVIOLA di Inter-Milan: “Sul rigore il VAR si è appisolato?”

Polemiche accese in casa nerazzurra per l’episodio del contatto Thuram-Pavlovic nel secondo tempo di Milan-Inter. Nel post-partita si sono espressi duramente sia l’attaccante francese, che Inzaghi, sottolineando l’errore di Chiffi e il mancato intervento del VAR.

Un episodio controverso, sul quale non sembra lasciare troppi dubbi a Graziano Cesari, il quale si è scagliato contro Di Paolo, primo assistente al monitor, reo di non aver richiamato l’arbitro a correggere la decisione presa in campo.

Queste il suo commento durante la moviola a Pressing:

“C’è questa ripartenza molto veloce di Thuram a contatto con Pavlovic e poi l’intervento in scivolata di Theo Hernandez. Il direttore di gara fa segno di proseguire, perché indica il pallone. Qualcuno ha colpito certamente il pallone, che va a deviare la traiettoria. Guardando le immagini si vede come la gamba destra di Pavlovic va a colpire la gamba di Thuram. Questo è un calcio a una gamba di un avversario, che fa perdere sicuramente l’equilibrio, fa sicuramente perdere il passo. La mia domanda è: al di là dell’assistente, che poteva vederlo tranquillamente, Di Paolo al VAR si è appisolato?”