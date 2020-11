Tanti big in scadenza: l’Inter sogna tra ingaggi fuori portata

Il mercato dei parametri zero è sempre attivo e mai come negli ultimi anni è possibile fare ottimi affari: nella prossima stagione sono molti i big che si svincoleranno dai loro club.

Come riporta Tuttosport Marotta sta sondando questo terreno tra le mille difficoltà che il Covid ha portato soprattutto sotto l’aspetto finanziario. Saranno quasi impossibili grandi colpi, ma un parametro zero può essere alla portata.

Come Bernat per esempio, il più fattibile: il laterale sinistro del Paris Saint-Germain guadagna poco più di 4 milioni di euro a stagione e rientra nel budget nerazzurro. Discorso inverso per Alaba che chiede più del doppio dello spagnolo e probabilmente rimarrà soltanto un sogno proibito.

Nel reparto offensivo Marotta ha messo gli occhi anche su Aguero e Di Maria: entrambi argentini, il loro stipendio è molto elevato e ci saranno poche possibilità per accaparrarselo visto che i due non hanno ancora escluso il rinnovo di contratto rispettivamente con Manchester City e Paris Saint-Germain.

