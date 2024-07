Taremi subito al centro dell’attacco: le richieste di Inzaghi

Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, ma è questione di poco. Venerdì Mehdi Taremi avrà un aggiornamento delle visite mediche già svolte diverse settimane fa e poi potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. E potrà subito dimostrare le sue qualità.

Infatti, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il suo ruolo in attacco sarà subito molto importante, viste le assenze degli altri uomini a disposizione di Inzaghi. Lautaro Martinez è ancora impegnato in Copa America, mentre Thuram (appena eliminato) e Arnautovic non torneranno prima delle vacanze.

L’iraniano, allora, sarà subito centrale per Inzaghi. E il tecnico sa già cosa vuole da lui. Come scrive la Rosea, all’ex Porto non verrà richiesto di essere alternativo a Lautaro e Thuram, ma di essere un valore aggiunto, grazie alle sue caratteristiche gli permettono di adattarsi bene sia al ruolo di prima e seconda punta.

E soprattutto, da lui Inzaghi si aspetta che confermi quell’abitudine al gol vista nelle sue stagioni al Porto. I due si sono già sentiti telefonicamente nelle scorse settimane, ma ora il lavoro faccia a faccia, sul campo, sta per iniziare.