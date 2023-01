TMW – Dumfries via già a gennaio? L’Inter attende l’offerta giusta

L'esperienza di Denzel Dumfries all' Inter potrebbe concludersi a breve. Infatti, è notizia già nota che i nerazzurri vogliano usare l'olandese per fare cassa tramite una sua cessione. L'operazione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno , e forse potrebbe concretizzarsi già a gennaio .

Un addio di Dumfries già a gennaio non dovrebbe presentare particolari problemi a livello numerico: l'Inter ha già in casa due alternative per la corsia di destra. Ben diversa, però, la questione a livello tattico: Darmian, che ha già preso il posto dell'olandese da alcune partite, non offre lo stesso dinamismo, mentre Bellanova risulta ancora molto acerbo.