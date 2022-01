Gennaio e le “spese contenute”: la Top 5 degli acquisti più costosi dell’Inter

Il mercato invernale non per nulla viene chiamato "di riparazione". A gennaio i club, chi più chi meno, cercano tutti di muoversi per rappezzare eventuali falle nella rosa, dovute magari a infortuni, cessioni o errori di valutazione durante quello estivo. L'Inter, pur cercando sempre di piazzare qualche colpo invernale, non ha mai fatto follie alla Vlahovic a gennaio. Eppure, pur andando relativamente "al risparmio", in nerazzurro sono arrivati nomi di una grande importanza anche durante questa sessione ridotta del calciomercato. Vediamo insieme i 5 nomi più costosi di sempre arrivati all'Inter nel mercato di riparazione: come vedremo, non servono centinaia e centinaia di milioni per portare a casa dei veri campioni.