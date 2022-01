Inter, Inzaghi torna negativo: regolarmente in panchina al Derby

Il tecnico già domani ad Appiano Gentile

Come riporta Corriere dello Sport infatti, il tecnico nerazzurro, positivo dal 24 gennaio, è già risultato negativo e domani potrà tranquillamente presiedere gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo la giornata di riposo concessa oggi. Inzaghi potrà quindi regolarmente sedere sulla sua panchina per il delicatissimo Derby di campionato in programma sabato sera tra Inter e Milan. Una partita Scudetto a cui l'allenatore non voleva certo mancare.