TS – Il Torino prepara l’offerta per Nainggolan. E su Izzo torna l’interesse della Roma

Sarà addio con ogni probabilità tra Inter e Radja Nainggolan in vista della sessione di calciomercato del prossimo gennaio. Il centrocampista belga, che ieri è stato impiegato da Antonio Conte nell’amichevole giocata ad Appiano Gentile contro il Monza di Brocchi e Galliani e persa per 0-1, non ha trovato molto spazio in stagione sino a questo momento. Basti pensare che il Ninja non ha ancora esordito dal primo minuto in questa annata, ma ha solamente saggiato il campo per pochi minuti da subentrato.

Una possibilità potrebbe però arrivare alla ripartenza del campionato quando a San Siro il Torino farà visita all’Inter. Gli stessi granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbero aspettando di monetizzare per andare all’assalto di Nainggolan, tornato nel mirino del presidente Cairo. Un bottino che il Toro potrebbe ricavare dalla cessione di Armando Izzo: il centrale campano sul quale c’è da tempo anche l’interesse dei nerazzurri, potrebbe finire alla Roma a fronte di un’offerta da 20-22 milioni di euro. Insomma, incastri di mercato che potrebbero rendere entusiasmante la prossima finestra.

