TS – Inter, due obiettivi di mercato entrano nel mirino della Juventus

A causa dei problemi evidenziati in difesa in questo inizio di stagione, la Juventus di Andrea Pirlo sta iniziando a guardarsi intorno. Le condizioni fisiche sempre più precarie di Giorgio Chiellini, infatti, costringono la società bianconera a preparare l’eredità del difensore e cercare un possibile sostituto per la prossima stagione. Come riferito da Tuttosport, sono due i calciatori cerchiati in rosso sull’agenda di Fabio Paratici, contesi tra l’altro anche all’Inter. Si tratta infatti di due centrali su cui il club nerazzurro si è già mosso sul calciomercato.

Il primo è David Alaba, difensore in scadenza con il Bayern Monaco e nel mirino di grandi top club in Europa come Real Madrid e Manchester City. Il difensore austriaco fa ovviamente gola a tante società, ma la richiesta d’ingaggio da 15 milioni di euro lo rende difficilmente avvicinabile. Il secondo, invece, è Milenkovic della Fiorentina. Il difensore serbo era stato individuato dall’Inter la scorsa estate come primo rinforzo in caso di partenza di Skriniar; la Juventus, per il momento, lo considera più come un piano di riserva qualora non dovesse centrare altri obiettivi.

