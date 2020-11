Social – Inter in apprensione per le condizioni di Sanchez: una foto lancia l’allarme

Nonostante le parole del ct Rueda in merito alle condizioni di Alexis Sanchez pronunciate al termine della vittoria ottenuta dal Cile sul Perù con una strepitosa doppietta di Vidal, va riconosciuto che su risultato ampiamente al sicuro e con soli 7 minuti di gioco ancora da giocare, l’ingresso del Niño Maravilla si poteva ampiamente evitare. Reduce da diversi fastidi muscolari e non al meglio della condizione, l’attaccante dell’Inter è stato infatti spedito in campo al minuto 83 nel match giocato nella notte.

Una scelta che il commissario tecnico ha giustificato così: “Lo volevamo in campo per 15 o 20 minuti, posso dire che Alexis è entrato in un momento opportuno della gara”. C’è una foto, però, postata dallo stesso Sanchez a fine partita, che ha destato preoccupazione in casa Inter. Nello scatto realizzato negli spogliatoi, si vede chiaramente che sull’adduttore della coscia destra del centravanti cileno è avvolta una borsa del ghiaccio. In questo momento non si hanno novità circa le sue condizioni, ma il club nerazzurro spera ovviamente che non ci sia dietro nulla di grave.