GdS – Tottenham e Leicester “deboli” su Eriksen. E l’Inter potrebbe restare così anche in caso di addio

Alla fine della finestra invernale di calciomercato manca più di una settimana, chissà se in questi ultimi giorni Christian Eriksen lascerà l’Inter, tentando di rilanciarsi nuovamente in Premier League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, solo in caso di un’eventuale partenza del fantasista danese, la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare ad un nuovo colpo in entrata. Le possibilità sono minime, se non nulle.

Il Tottenham e il Leicester hanno mostrato interesse ma per ora nessuno dei due ha approfondito la questione. Non è detto che, anche in caso di partenza di Eriksen, l’Inter abbia comunque la forza di accogliere un sostituto, sia a centrocampo che in attacco.

