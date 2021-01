GdS – Allerta meteo in Fvg, Udinese-Inter si giocherà. Dirigenti non preoccupati: ecco perché

Non sembrano destare particolare preoccupazioni le condizioni metereologiche in vista della sfida in programma questo pomeriggio alla Dacia Arena tra Udinese e Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allerta arancione della regione Friuli Venezia Giulia non riguarda la città di Udine.

Per questo motivo i dirigenti dell’Inter e dell’Udinese non sono preoccupati su possibili rischi riguardanti un rinvio della partita. La partita alla Dacia Arena si giocherà.

