Trevisani esalta il nuovo GIOIELLO dell’Inter: “Ha tutto”

Nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato di uno dei principali talenti di proprietà dell’Inter e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Un attaccante dalle premesse molto incoraggianti che sta disputando una stagione da assoluto protagonista nel campionato di Serie B con la maglia dello Spezia in prestito.

Stiamo parlando di Pio Esposito, giovane bomber classe 2005 in vetta alla classifica marcatori di B con 12 reti all’attivo. L’attaccante ha timbrato il cartellino anche in occasione dell’ultimo turno contro il Palermo, con un gol di prepotenza fisica su colpo di testa in girata. Calciatore che cresce di partita in partita e su cui l’Inter ha intenzione di puntare per il futuro.

Questa l’opinione di Trevisani, stregato dalle sue qualità: “Mi sento di scommettere su di lui perché ha tutto. Non ha la stessa raffinatezza tecnica di suo fratello Sebastiano Esposito, ma ha i piedi molto buoni, è uno che sa giocare con i piedi. Poi ha più fisico, più senso del gol e ha un carattere che lo può portare ad avere quella calma e non frenesia che vediamo ad esempio in Arnautovic quando entra in campo, o in Vlahovic alla Juventus. E’ un tipo calmo e questa cosa può fare la differenza. Poi i piedi sono buoni e ha il senso del gol che è la cosa più importante per un attaccante, quindi non gli vedo un ostacolo a diventare dell’Italia nel prossimo futuro, spero con suo fratello vicino”.

Prima di tornare all’Inter per giocarsi il posto da titolare, però, secondo Trevisani ad Esposito potrebbe servire una tappa intermedia: “Tra due anni sì, ma adesso sta con lo Spezia in B. Bisogna fargli fare una stagione in Serie A prima. Per Sebastiano c’è voluto tempo e finalmente si sta consacrando quest’anno con l’Empoli. Un anno a Pio bisogna farglielo fare in Serie A. Anche perché se torna all’Inter per fare la riserva di Lautaro e Thuram gioca poco. Ha bisogno di un colpo alla Kean, di qualcuno che gli dia fiducia. Come ha fatto allo Spezia, ma in Serie A”.