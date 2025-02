Lo sfogo di Inzaghi in conferenza: “Rigore Darmian non c’è mai”

Dopo le polemiche arbitrali che hanno coinvolto l’Inter nelle ultime settimane, anche ieri sera un episodio dentro l’area nerazzurra ha mandato su tutte le furie Simone Inzaghi. Ovviamente si parla del rigore concesso alla Fiorentina per il tocco con il braccio di Darmian a distanza ravvicinata con Gosens, comandato dall’arbitro La Penna solamente dopo il richiamo dal Var.

A tal proposito, Inzaghi ha voluto sottolineare il suo pensiero in conferenza stampa al termine dell’incontro: “Il rigore di Darmian non esiste mai. La scorsa settimana il VAR non è intervenuto su un episodio che ci avrebbe permesso di vincere una gara importante”.

Il tecnico, come sempre con grande eleganza, allo stesso tempo ha riconosciuto la svista della terna sul corner erroneamente concesso all’Inter prima dell’autogol di Pongracic, ricordando di aver subito lo stesso episodio lo scorso dicembre in Champions League: “Capisco Palladino, a noi è successa la stessa cosa a Leverkusen”.