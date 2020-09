TS – Inter, adesso è il turno di Darmian. Due cessioni daranno il via libera

Dopo aver messo a segno il colpo Arturo Vidal grazie alla cessione in via di definizione che porterà Diego Godin al Cagliari, l’Inter si appresta a chiudere anche l’arrivo in entrata di Matteo Darmian. Come sappiamo da tempo, il difensore del Parma era già stato bloccato dai nerazzurri la scorsa stagione, quando facilitarono il ritorno in Serie A dell’ex Manchester United presso la formazione emiliana. Il ragazzo, già allenato da Antonio Conte in Nazionale, andrà a rinforzare sia il reparto arretrato che le corsie esterne del club interista.

Vero e proprio jolly per qualsiasi tecnico, Darmian non vede l’ora da diverse settimane di poter finalmente approdare a Milano ed intraprendere la nuova avventura ad Appiano Gentile. Come ricordato questa mattina da Tuttosport, l’intesa di mercato tra Inter e Parma è stata raggiunta ormai da diverso tempo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per un accordo complessivo da 2,5 milioni di euro.

Come successo per Vidal, sbloccato dalla cessione di Godin, anche in questo caso l’Inter sta aspettando di definire altre cessioni. In primis quella di Antonio Candreva alla Sampdoria, con il calciatore che entro pochi giorni dovrà dare una risposta certa al club ligure. Ma soprattutto quella di Asamoah, calciatore ai margini nell’ultima stagione a Milano, che sta trattando con la società interista la risoluzione del proprio contratto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<