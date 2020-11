TS – Inter-Ramadani, asse caldo: i buoni rapporti possono favorire l’arrivo di Maksimovic

Che l’Inter e Fali Ramadani intrattengono ottimi rapporti non è un mistero. Ne sono una testimonianza diverse collaborazioni in fase di mercato: dal rinnovo del capitano Samir Handanovic (fino a giugno 2022) ai sondaggi per un eventuale approdo in nerazzurro di Nikola Milenkovic (risultato positivo al Covid) fino ad arrivare ad un possibile canale preferenziale per Nikola Maksimovic.

Il difensore serbo del Napoli fa gola all’Inter, alla ricerca di un centrale da inserire sul centrodestra. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando diversi profili, scrive TuttoSport. Ma il filo che porta al potente agente potrebbe favorire l’arrivo del 28enne serbo.

