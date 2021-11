TS – Pochi soldi? No problem: l’Inter fa la spesa sul mercato degli svincolati

Una risorsa preziosa di questi tempi

Pietro Magnani

La situazione economica dell'Inter, a meno di acquisizioni improvvise o nuovi soci, non è delle migliori. A prescindere dalle rassicurazioni di Suning, il clamoroso rosso in bilancio di 246 milioni, unito al "freno a mano" tirato dalla Cina, non promettono arrivi eclatanti dal mercato. Nonostante ciò, come anche riportato da Tuttosport, non è detto che Marotta ed Ausilio non riescano a chiudere operazioni importanti. I soldi sono pochi, ma con le mosse giuste la rosa può essere mantenuta competitiva, come del resto fatto nell'ultima sessione di mercato estiva.

Secondo il quotidiano torinese innanzitutto l'Inter ha ormai in pugno André Onana. Il portiere camerunense dell'Ajax, in scadenza a giugno, si sarebbe già accordato con i nerazzurri per un quadriennale, con ufficializzazione dell'operazione fissata già per la fine di gennaio. La dirigenza nerazzurra però non si ferma qui. Pare che Marotta ed Ausilio stiano continuando a sondare altre occasioni a parametro zero. Il primo della lista, per rinforzare una difesa che a giugno perderà Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio, è Luis Felipe della Lazio. Sembrava infatti tutto fatto per il rinnovo già mesi fa, ma la fumata bianca tarda ad arrivare e la dead line si avvicina rapidamente. Qualora quindi il difensore non rinnovasse coi biancocelesti, i nerazzurri si inserirebbero, forti anche dell'apprezzamento di Inzaghi per il giocatore.

Rimane sempre accesa una fiammella di speranza anche per Insigne, ormai in rotta totale con il Napoli, i cui dubbi, più che sull'ingaggio, sono legati all'adattabilità al modulo e al calcio di Inzaghi. Inserirlo in pianta stabile implicherebbe implicitamente mandare all'aria 3 anni di lavoro sui movimenti per il 3-5-2, con conseguente cambio di modulo.