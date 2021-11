Sky – Milan, intesa distante con Kessie: l’Inter rimane in corsa

Il centrocampista ivoriano sta per entrare negli ultimi sei mesi di contratto con i rossoneri

Se da una parte l' Inter continua a sperare nel rinnovo di Marcelo Brozovic in attesa di poter finalmente incontrare il suo entourage, dall'altra non perde comunque di vista un possibile sostituto del croato come Frank Kessie. Anche il centrocampista del Milan, difatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 e sino a questo momento non ha ancora raggiunto un'intesa con il club rossonero per il prolungamento. Stando a quanto riferito da Sky Sport, le richieste dell'ivoriano sarebbero ancora fin troppo elevate e distanti da quella che è invece l'offerta del club milanista.

L'Inter, il cui obiettivo principale rimane il rinnovo di Marcelo Brozovic, non ha quindi smesso di monitorare gli ultimi aggiornamenti contrattuali di Kessie. La società nerazzurra non sarebbe comunque l'unica in corsa, visto che in Europa diversi club avrebbero già bussato alla porta del centrocampista rossonero. Le pretese economiche del ragazzo per il nuovo contratto sono però piuttosto alte, ragion per cui alle stesse cifre Marotta e Ausilio preferirebbero fare uno sforzo in più per trattenere il croato che tentare un complicato Calhanoglu-bis.