VIDEO – Intervista ESCLUSIVA a Castellazzi: “Onana-Inter, Handanovic e quel fenomeno di Julio Cesar”

Le parole dell'ex estremo difensore nerazzurro

Ospite di Passione Inter in una nuova intervista esclusiva, l'ex portiere Luca Castellazzi all'Inter dal 2010 al 2014, oggi commentatore televisivo e allenatore dei portieri con l'academy APS3calcio, ha parlato con noi della sua nuova carriera, ma anche dei ricordi nell'Inter post-Triplete. Ci ha dato inoltre un parere su quella di oggi, soffermandosi su Handanovic, le voci su Onana come possibile sostituto dell'attuale portiere dell'Inter e non solo.