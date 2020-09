TS – Thomas Partey nome caldo per l’Inter. Marotta pensa allo scambio con Perisic e Brozovic

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo. Antonio Conte aspetta dei rinforzi per la stagione in arrivo e Marotta è al lavoro per accontentarlo. In particolare, il centrocampo è il reparto più rivoluzionato, con tanti nomi che ruotano attorno ai nerazzurri. Uno di questi è Thomas Partey, considerato la prima alternativa al sogno Kanté.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter avrebbe in mente uno scambio da proporre all’Atletico Madrid: Perisic e Brozovic per arrivare al centrocampista. Il ghanese classe ’93 ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che corrisponde grosso modo al valore dei dei due croati: 40 milioni il primo e 10-15 il secondo. Brozovic piace anche al Monaco, ma i nerazzurri sperano di inserirlo in una trattativa con gli spagnoli per aggiudicarsi i muscoli richiesti dal tecnico leccese.

