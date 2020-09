CdS – L’Inter riparte dal 3-5-2. Prove tattiche per Conte: Perisic esterno? Young può essere il jolly

L’Inter sta preparando la nuova stagione. In attesa di capire le ultime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, gli uomini di Antonio Conte sono tornati al lavoro alla Pinetina. Nella giornata di ieri ha fatto visita anche il presidente Steven Zhang al centro di allenamento, dimostrando la sua vicinanza a tutta la squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto varie prove tattiche nel suo 3-5-2 con diverse novità.

Potrebbe avere un ruolo chiave nella nuova Inter Ivan Perisic. Il croato è stato provato come esterno a sinistra e non come seconda punta. In quella posizione era stato bocciato un anno fa dallo stesso Conte, che ora potrebbe tornare sui suoi passi. Ashley Young, che ha ricoperto quella posizione nelle uscite con la squadra, è stato impiegato nella fascia opposta, come alternativa ad Hakimi. Può essere il jolly di questo scacchiere tattico. i nerazzurri scaldano i motori in vista della nuova stagione.

